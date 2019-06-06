НАБУ "пов'язали руки" через компанію Коломойського: що відомо

Конституційний суд визнав неконституційним положення п. 13 ч.1 ст. 17 закону про Національне антикорупційне бюро України через позов олігарха Ігоря Коломойського.

Відповідне рішення було прийнято за скаргою АТ "Запорізький завод феросплавів". Як повідомила журналіст програми "Схеми" Наталія Седлецька на своїй сторінці в Facebook, відомство не зможе оскаржувати договори фігурантів.

"Конститутуйний суд став на бік заводу Ігоря Коломойського – і позбавив НАБУ повноваження через суд розривати корупційні угоди. Негативні наслідки цього рішення - як від відміни статті про незаконне збагачення. Тільки в промислових масштабах", – пояснила журналіст.

За її словами, це була дієва функція детективів. Вони могли йти до суду і розривати незаконні, невигідні угоди, змушуючи ділків повертати гроші державі.

"І детективи вже домоглися розірвання незаконних угод на 7 мільярдів гривень. Ми регулярно намагались потрапити на засідання КС, де розлядалось це рішення. Але туди не пускали журналістів. І вчора зрештою Конституційний суд виніс остаточне рішення у закритому режимі", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Запорізький завод феросплавів, підконтрольний Коломойському, хотів визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.

Через рішення КСУ держава може втратити майже 5 млрд гривень по операціях, які були визнані недійсними за позовами НАБУ.

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