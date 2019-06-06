ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

НАБУ "пов'язали руки" через компанію Коломойського: що відомо

1.4тЧитати матеріал російською

Конституційний суд визнав неконституційним положення п. 13 ч.1 ст. 17 закону про Національне антикорупційне бюро України через позов олігарха Ігоря Коломойського.

Відповідне рішення було прийнято за скаргою АТ "Запорізький завод феросплавів". Як повідомила журналіст програми "Схеми" Наталія Седлецька на своїй сторінці в Facebook, відомство не зможе оскаржувати договори фігурантів.

"Конститутуйний суд став на бік заводу Ігоря Коломойського – і позбавив НАБУ повноваження через суд розривати корупційні угоди. Негативні наслідки цього рішення - як від відміни статті про незаконне збагачення. Тільки в промислових масштабах", – пояснила журналіст.

Новини
Буде шукати заміну? Між Коломойським і Зеленським спалахнув конфлікт – ЗМІ

НАБУ "пов'язали руки" через компанію Коломойського: що відомо

За її словами, це була дієва функція детективів. Вони могли йти до суду і розривати незаконні, невигідні угоди, змушуючи ділків повертати гроші державі.

"І детективи вже домоглися розірвання незаконних угод на 7 мільярдів гривень. Ми регулярно намагались потрапити на засідання КС, де розлядалось це рішення. Але туди не пускали журналістів. І вчора зрештою Конституційний суд виніс остаточне рішення у закритому режимі", – додала вона.

НАБУ "пов'язали руки" через компанію Коломойського: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, Запорізький завод феросплавів, підконтрольний Коломойському, хотів визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.

Через рішення КСУ держава може втратити майже 5 млрд гривень по операціях, які були визнані недійсними за позовами НАБУ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
НАБУ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Вовік,зєля,ау-у?????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Решетников Александр
Решетников Александр
Все что пишет ОБОЗ вообще не имеет значения. Просто забивают эфир всякой хренью. Значение сейчас имеет одно - реакция решила, что Зеленского пора свергать. Это вам не война, на которой патриоты гибли тысячами, из-за того что свиньи не могли раздеребанить откаты с покупки касок и бронежилетов.. Это речь идет об ИХ шкуре, и сегодня в зРаде они "работали" как часики.. Ну что-ж пора студентам на Майдан. Лучше, конечно сразу Нацкорпус к ВР, и "прикоснуться" металлической трубой к головушкам депутатов раз эдак по 9. Но если этого не сделать уже завтра, то пецемрази возьмут реванш не взирая на выбор Украины..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel