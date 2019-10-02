НАБУ повідомило про підозру забудовнику Микитасю: деталі скандалу

НАБУ під процесуальним керівництвом САП повідомило скандальному забудовнику Максиму Микитасю про підозру в організації заволодіння чужим майном.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, зараз вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідство встановило, що Микитась використовував підконтрольні йому будівельні компанії і діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Національної гвардії України.

У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (реорганізоване потім в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс з вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями.

Максим Микитась file.liga.net

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

Однак в 2016-17 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку, яка сама компанія будувала на околиці Києва біля станції метро "Червоний хутір".

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81, 6 млн менша за вартість квартир, які спочатку повинна була отримати Нацгвардія.

У травні 2019 року про підозру у скоєнні злочину було повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовника і оцінювачу. У липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ ведуть ще з грудня 2017 року.

НАБУ повідомило про підозру Микитасю

Як писав OBOZREVATEL, в серпні Госбюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження через незаконне будівництво на землі, що належить КПІ. Один з підозрюваних – скандальний забудовник Максим Микитась.

При цьому в кінці вересня стало відомо, що найбільша будівельна компанія "Укрбуд" зняла Микитася з посади президента корпорації після низки гучних скандалів і позбавлення місця в Раді.

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