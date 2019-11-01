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1 листопада • оновлено в 14:28
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НАБУ попалося на незаконному стеженні в ЄСПЛ: що відомо

1.4т Читати матеріал російською

Працівники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) були помічені за незаконним стеженням у Європейському суді з прав людини (Страсбург, Франція).

Як написав представник Харківської правозахисної групи Євген Захаров на порталі організації, детектив НАБУ Сергій Рокунь разом із колегою, ім'я якого треба уточнити, летіли з Києва до Франкфурта в одному літаку разом із директором НАБУ Артемом Ситником і його першим заступником Гізо Углавою.

Крім того, наголосив правозахисник, Рокунь навіть опублікував в Instagram фото зі Страсбурга.

НАБУ попалося на незаконному стеженні в ЄСПЛ: що відомо

Посилаючись на своє джерело, Захаров зазначив, що Ситник особисто підтвердив проведення стеження в ЄСПЛ. А ще один інформатор повідомив йому, що у відповідному органі Ради Європи розпочато службове розслідування щодо цих незаконних дій.

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"Дії НАБУ є безпрецедентними, такого собі не дозволяв ніхто і ніколи. Європейський суд з прав людини перебуває під міжнародним імунітетом. Для проведення таких слідчих дій недостатньо рішення суду (і який український суддя зважиться на такий дозвіл?!). Проведення слідчих дій поза межами України, ще й щодо поважної міжнародної судової установи є неприпустимим. Тобто ці дії беззаперечно є незаконними і злочинними", – впевнений Захаров.

Він додав, що наслідки цієї історії можуть бути дуже поганими для України, адже це незаконне стеження можуть кваліфікувати як шпигунство.

НАБУ

НАБУ

Укрінформ

"Це може вплинути на ставлення до України в Раді Європи, зокрема, в Європейському суді з прав людини. Під загрозою розгляд тисяч заяв українців проти України, п'яти міждержавних справ України проти Росії з приводу окупації Криму та частині Донецької та Луганської областей", – попередив правозахисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Артем Ситник Гізо Углава
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Європейський суд з прав людини
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