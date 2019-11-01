НАБУ попалося на незаконному стеженні в ЄСПЛ: що відомо

Працівники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) були помічені за незаконним стеженням у Європейському суді з прав людини (Страсбург, Франція).

Як написав представник Харківської правозахисної групи Євген Захаров на порталі організації, детектив НАБУ Сергій Рокунь разом із колегою, ім'я якого треба уточнити, летіли з Києва до Франкфурта в одному літаку разом із директором НАБУ Артемом Ситником і його першим заступником Гізо Углавою.

Крім того, наголосив правозахисник, Рокунь навіть опублікував в Instagram фото зі Страсбурга.

Посилаючись на своє джерело, Захаров зазначив, що Ситник особисто підтвердив проведення стеження в ЄСПЛ. А ще один інформатор повідомив йому, що у відповідному органі Ради Європи розпочато службове розслідування щодо цих незаконних дій.

"Дії НАБУ є безпрецедентними, такого собі не дозволяв ніхто і ніколи. Європейський суд з прав людини перебуває під міжнародним імунітетом. Для проведення таких слідчих дій недостатньо рішення суду (і який український суддя зважиться на такий дозвіл?!). Проведення слідчих дій поза межами України, ще й щодо поважної міжнародної судової установи є неприпустимим. Тобто ці дії беззаперечно є незаконними і злочинними", – впевнений Захаров.

Він додав, що наслідки цієї історії можуть бути дуже поганими для України, адже це незаконне стеження можуть кваліфікувати як шпигунство.

НАБУ Укрінформ

"Це може вплинути на ставлення до України в Раді Європи, зокрема, в Європейському суді з прав людини. Під загрозою розгляд тисяч заяв українців проти України, п'яти міждержавних справ України проти Росії з приводу окупації Криму та частині Донецької та Луганської областей", – попередив правозахисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у листопаді 2018 року співробітники НАБУ встановили прилади для стеження в центральній синагозі Києва без санкції суду. Їх метою міг бути збір компромату на дружину одного з депутатів Верховної Ради.

Єврейська громада Києва зажадала від правоохоронних органів дати оцінку незаконним діям НАБУ, а також закликала міжнародні організації взяти під контроль розслідування цих фактів.

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