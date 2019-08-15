НАБУ показало схему, за яку затримали Гримчака. Інфографіка

У Національному антикорупційному бюро показали ймовірну схему злочину, за яку нібито затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України Юрія Гримчака і його "помічника".

Відповідні подробиці опублікувала пресслужба бюро у четвер, 15 серпня. У НАБУ заявили відразу про два злочинні сценарії.

Новини Колега Гримчака прокоментував його затримання

Юрій Гримчак Канал 24

В першу чергу, слідство висунуло версію, що до Гримчака звернувся представник приватного ТОВ і повідомив про проблему, вирішення якої відноситься до сфери компетенції судової гілки влади.

Вказаному ТОВ була потрібна консультація з приводу розгляду цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь. За твердженням НАБУ, на це звернення заступник міністра повідомив, що за грошову винагороду в розмірі 100 тисяч доларів США, використовуючи свої зв'язки, зможе забезпечити ухвалення необхідного судового рішення.

Детективи стверджують, що він нібито повинен був звернутися до заступника генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

Припускають, що в подальшому сума неправомірної вигоди була зменшена до 80 тисяч і розбита на два платежі – 50 і 30 тисяч. За даними слідства, винагорода нібито було повністю виплачена 14 серпня.

Прес-служба НАБУ

За другою схемою, опублікованою НАБУ, Гримчак разом із "помічником" Ігорем Овдієнко нібито обіцяли допомогти фірмі отримати дозвіл на будівельні роботи в Києві.

Чиновник і його соратник нібито обіцяли вплинути на Міністерства культури і юстиції, Київську міську державну адміністрацію та Український державний інститут культурної спадщини.

За твердженням НАБУ, за забезпечення узгодження проектної документації просили грошову винагороду в розмірі 1 млн доларів. Нібито після отримання частини коштів у сумі 450 тисяч доларів США і був затриманий "на гарячому" заступник міністра, а також його "помічник".

Як уточнює "Українська правда", мова може йти про документи щодо будівництва кафе за адресою Набережне шосе, 25 і про два підприємства: "Зелений гай" і "Катран-К".

Пресслужба НАБУ

Відзначимо, інформація у справі Юрія Гримчака обросла резонансними, часом навіть суперечливими, подробицями. Так, 15 серпня стало відомо, що затримання заступника міністра нібито пов'язано з нападом на нардепа Тетяну Чорновіл. Пізніше з'ясувалося, що потерпілим у справі фігурує Максим Святненко, інформації про якого знайти поки не вдалося.

З'явилися дані, що справу просто хочуть зам'яти, тому нібито спеціально прив'язали до справи про замах на Чорновіл. Крім того, посипалися звинувачення в фальсифікації справи. Що не так зі скандальним розслідуванням, читайте тут.

НАБУ показало схему, за яку затримали Гримчака

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 серпня представники СБУ разом з НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.

Разом із Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.

Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була здійснена фальсифікація.

Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар в розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.

Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабарів не була зафіксована, а замість 480 тисяч доларів у нього вилучили півмільйона календариків.

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