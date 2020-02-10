НАБУ почало розслідувати скандальний аудіозапис розмов Труби з Богданом

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо ексдиректора Державного бюро розслідувань Романа Труби у зв'язку зі зловживанням ним своїм впливом.

Йдеться про аудіозаписи його можливих розмов із главою Офісу президента Андрієм Богданом. Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на офіційну відповідь НАБУ.

Зазначається, що за розслідування фахівці взялися після того, як експерти встановили справжність голосу Труби на записах із прослуховуванням у його кабінеті й у мережі оприлюднили аудіо, на якому глава СБУ Іван Баканов заявив, нібито вважає Богдана тим, хто "стоїть на вершині корупційної піраміди в суддівській системі".

Труба, Богдан і Баканов

"НАБУ виконало рішення суду і внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – йдеться у відповіді відомства.

Там також наголосили, що справа розслідується за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Богдан є "смотрящим" за корупційною пірамідою в судовій системі. Про це нібито розповів голова СБУ Іван Баканов у кабінеті ексглави ДБР Романа Труби. Запис розмови опубліковано в телеграм-каналі "Трубу прорвало".

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