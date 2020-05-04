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4 травня • оновлено в 22:55
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НАБУ підготувало підозру меру Черкас Анатолію Бондаренку

4.4т
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Детективи НАБУ підготували підозру меру Черкас Анатолію Бондаренку, який публічно пішов проти Кабміну і вирішив послабити в місті карантин.

Як стало відомо OBOZREVATEL, підозра стосується факту невнесення відомостей у декларацію щодо автомобіля Lexus LX 570 2012 року випуску, який був записаний на матір Бондаренка Олену.

Зараз підозра меру перебуває на узгодженні у співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Анатолій Бондаренко

Анатолій Бондаренко

Скріншот

НАБУ підготувало підозру Анатолію Бондаренку

НАБУ підготувало підозру Анатолію Бондаренку

НАБУ підготувало підозру Анатолію Бондаренку

НАБУ підготувало підозру Анатолію Бондаренку

Як писав OBOZREVATEL, Черкаська міськрада з 30 квітня вирішила вийти з карантину і відкрити роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.

Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на ослаблення карантину в Черкасах, а президент України Володимир Зеленський навіть пригрозив Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.

У відповідь на це мер Черкас заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням за пом'якшення обмежувальних заходів.

Але незабаром у мережі згадали про те, що спочатку Бондаренко дотримувався абсолютно іншої думки і підтримував рішення про суворий карантин у всіх регіонах України.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Анатолій Бондаренко
Місце
Україна Черкаси
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратура Національне антикорупційне бюро України
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