Детективи НАБУ підготували підозру меру Черкас Анатолію Бондаренку, який публічно пішов проти Кабміну і вирішив послабити в місті карантин.

Як стало відомо OBOZREVATEL, підозра стосується факту невнесення відомостей у декларацію щодо автомобіля Lexus LX 570 2012 року випуску, який був записаний на матір Бондаренка Олену.

Зараз підозра меру перебуває на узгодженні у співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Анатолій Бондаренко Скріншот

НАБУ підготувало підозру Анатолію Бондаренку

НАБУ підготувало підозру Анатолію Бондаренку

Як писав OBOZREVATEL, Черкаська міськрада з 30 квітня вирішила вийти з карантину і відкрити роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.

Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на ослаблення карантину в Черкасах, а президент України Володимир Зеленський навіть пригрозив Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.

У відповідь на це мер Черкас заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням за пом'якшення обмежувальних заходів.

Але незабаром у мережі згадали про те, що спочатку Бондаренко дотримувався абсолютно іншої думки і підтримував рішення про суворий карантин у всіх регіонах України.

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