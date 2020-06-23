НАБУ оприлюднило документи у справі Омеляна: він назвав це "політичним замовленням"

Національне антикорупційне бюро оприлюднило документи із матеріалів слідства щодо справи про незаконні дії колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, через які держбюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень.

Зі свого боку експосадовець назвав справу політично вмотивованою. Обидві позиції викладені на сторінках НАБУ та Омеляна у Facebook.

"У грудні 2017 року ексміністр інфраструктури видав наказ про зниження портових зборів. Чи міг так вчинити міністр? Міг, але за винятком: адміністративний збір, розмір якого визначено в Законі України "Про державний бюджет на 2018 рік", не можна було змінювати наказом міністра, а лише шляхом внесення змін до закону про бюджет. Це не примха НАБУ, а вимога Бюджетного кодексу, яку міністр проігнорував. І саме цей факт став підставою для розслідування детективів", – йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ.

Документ у справі Омеляна (Facebook НАБУ)

Слідство переконане, що експосадовець усвідомлював можливі негативні наслідки своїх дій.

"Адже Міністерство фінансів 4 рази попереджало його про порушення бюджетного законодавства, а також про негативні наслідки. Однак наказ колишній міністр видав", – додали в НАБУ.

НАБУ підозрює Омеляна в незаконних діях (Facebook НАБУ)

Там заявляють, що зменшення портових зборів, враховуючи з адміністративним, не стало чинником збільшення кількості суднозаходжень і кількості перевантажених вантажів в українських портах протягом 2018 року.

"Це визнало і Мінінфраструктури, зафіксувавши відповідні факти у своєму звіті, який підписав сам міністр-автор наказу, нині підозрюваний", – підкреслили в НАБУ.

Йдеться про зниження портових зборів (Facebook НАБУ)

Відомство також оприлюднило зауваження Мінфіну від 13 вересня 2017 року щодо проєкту постанови про зниження портових зборів.

Через дії Омеляна держбюджет начебто недоотримав 30,5 мільйона гривень (Facebook НАБУ)

"Реалізація пункту 2 проєкту постанови про зниження до 20% адміністративного портового збору призведе до втрат загального фонду держбюджету в обсязі 40,7 млн грн. До проєкту не надано фінансово-економічних розрахунків та обґрунтувань, а також відповідних пропозицій щодо джерел покриття втрат бюджету. Реалізація положень проєкту матиме негативні наслідки на показники фінансово-господарської діяльності підприємств і, врешті, на дохідну частину бюджету через зменшення обсягів обов'язкових платежів до бюджету", – йдеться в зауваженні Мінфіну до проєкту постанови.

У НАБУ вважають, що зменшення портових зборів не стало чинником збільшення кількості суднозаходжень (Facebook НАБУ)

Водночас сам Володимир Омелян зазначив, що справа Національного антикорупційного бюро виглядає як "політичне замовлення".

Він зауважив, що НАБУ таки наполягає на тому, що зниження на 20% зборів з бізнесу – це неправильно. І незважаючи на те, що це було колегіальне рішення уряду, претензії у слідства виникли лише до нього.

Документ у справі про портові збори (Facebook НАБУ)

Омелян підкреслив, що всі його дії були юридично правильні, а рішення – схвалені всім складом Кабміну.

"Політичний тиск і знову виконання політичного замовлення? А те, що вже другу мою справу веде не профільний підрозділ 2 – це випадковий збіг обставин. Так само, як і автоматичний розподіл справ у судах теж дає дивний людський збій... І файно, дуже файно, що Міністерство інфраструктури не змогло дати характеристику на колишнього міністра Омеляна, бо "не володіє інформацією". Ще пів кроку – і це все переросте в цирк космічних масштабів і космічної ж дурості… До зустрічі в суді", – заявив Омелян.

Повідомлення НАБУ (Facebook НАБУ)

Пост Омеляна (Facebook Володимира Омеляна)

Омелян не згоден із твердженнями НАБУ (Facebook Володимира Омеляна)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Його підозрюють у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.