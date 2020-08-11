НАБУ оголосило суддю Вовка в розшук
Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, в тому числі його голову Павла Вовка.
Про це 11 серпня повідомила пресслужба НАБУ. Фігурантів справи підозрюють у спробі захоплення державної влади.
"НАБУ розшукує підозрюваних, які діяли в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі" , – сказано в повідомленні НАБУ.
Крім Вовка, в розшук оголошені заступник глави ОАСК Володимир Келеберда, судді цього суду Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко і Ігор Качур, а також члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів ВККС Микола Сірош та Сергій Остапець.
Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ 17 липня оголосило підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
Вовка і суддів підозрюють в прийнятті замовних рішень і створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.
При цьому глава ОАСК заперечував, що йому було вручено підозру.