Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, в тому числі його голову Павла Вовка.

Про це 11 серпня повідомила пресслужба НАБУ. Фігурантів справи підозрюють у спробі захоплення державної влади.

"НАБУ розшукує підозрюваних, які діяли в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі" , – сказано в повідомленні НАБУ.

Крім Вовка, в розшук оголошені заступник глави ОАСК Володимир Келеберда, судді цього суду Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко і Ігор Качур, а також члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів ВККС Микола Сірош та Сергій Остапець.

НАБУ оголосило суддю Вовка в розшук (Сайт НАБУ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ 17 липня оголосило підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Вовка і суддів підозрюють в прийнятті замовних рішень і створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

При цьому глава ОАСК заперечував, що йому було вручено підозру.