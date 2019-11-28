НАБУ оголосило про підозру скандальному Альперіну

Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру скандальному Вадиму Альперіну, якого називають "королем контрабанди" з Одеси.

Новина про це з'явилася на офіційному сайті відомства. Відзначається, що підозру йому вручили особисто в руки 27 листопада.

"27 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП особисто вручили повідомлення про підозру особі, яку слідство вважає керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Таким чином кількість підозрюваних у завданні понад 77,7 млн грн збитків державним інтересам зросла до 11 осіб", – зазначається у повідомленні.

Вадим Альперін "Українська правда"

Дії Альперіна кваліфіковані за частиною 1 статті 255, частиною 3 статті 212, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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