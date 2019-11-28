НАБУ оголосило про підозру скандальному Альперіну

Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру скандальному Вадиму Альперіну, якого називають "королем контрабанди" з Одеси.
Новина про це з'явилася на офіційному сайті відомства. Відзначається, що підозру йому вручили особисто в руки 27 листопада.
"27 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП особисто вручили повідомлення про підозру особі, яку слідство вважає керівником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. Таким чином кількість підозрюваних у завданні понад 77,7 млн грн збитків державним інтересам зросла до 11 осіб", – зазначається у повідомленні.
Вадим Альперін
"Українська правда"
Дії Альперіна кваліфіковані за частиною 1 статті 255, частиною 3 статті 212, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").
Як повідомляв OBOZREVATEL:
заступника голови Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського 26 листопада разом із майже десятком осіб затримали працівники НАБУ у "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". Самого Альперіна впіймати не вдалося. У НАБУ прокоментували ситуацію.
Так, скандальний бізнесмен Альперін разом із чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. Відколи Передерій обійняв посаду, з усіх вантажів Альперіна перестали платити мито.
За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує Державне бюро розслідувань.
Ще в листопаді 2017 року Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою у дачі хабара працівнику Національного антикорупційного бюро у розмірі $800 тисяч.
Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, однак незабаром його відпустили.
OBOZREVATEL після затримання Тупальського докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди.
Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги в затриманні "короля контрабанди" Альперіна.
На таку заяву Зеленського відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Уже вранці 27 листопада з'явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Тупальському та ще дев'ятьом особам.
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