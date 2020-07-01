НАБУ оголосило підозру Злочевському в справі про рекордний хабар

Колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському 1 липня повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ.

За даними розслідувачів, сума неправомірної вигоди становила 5 млн доларів. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишньому міністру екології та природних ресурсів часів президента Януковича про підозру в організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів задля закриття кримінального провадження стосовно нього", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, дії Злочевського кваліфікували за ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 (хабар) ККУ. Водночас зазначається, що оскільки місцеперебування колишнього чиновника невідомо, йому надіслали повідомлення про підозру за місцем реєстрації, а також усіма відомими слідству адресами.

Зауважимо, що у тексті підозри Злочевському, яка опинилася в розпорядженні OBOZREVATEL, є інформація, що свідчить про корупційність компанії Burisma. Це повинно привернути особливу увагу до ексміністра та його "подвигів" у складі злочинної організації, яка займалася легалізацією та відмиванням колосальних коштів

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