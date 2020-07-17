НАБУ оголосило підозру главі ОАСК Вовку і ще п'яти суддям, – журналіст

НАБУ в п'ятницю, 17 липня, оголосило підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку.

Про це повідомив в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"НАБУ прямо в ці хвилини пред'явило підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, п'яти іншим суддям, а також керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку. Це просто безпрецедентно", – написав він.

Бутусов уточнив, що вони не будуть затримані на місці, оскільки є спецсуб'єктами, але таке рішення може прийняти Антикорупційний суд.

За словами журналіста, в Окружному адмінсуді і в судовій адміністрації йдуть обшуки.

"Підозрюваним інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри побудовані на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019-му році на прес-конференції. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути з допомогу судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення", - написав Бутусов.

У НАБУ підтвердили, що детективи дійсно "здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва та Державної судової адміністрації для вилучення предметів, речей і документів, які можуть мати значення для кримінального провадження". Деталі пообіцяли повідомити пізніше.

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НАБУ оголосило підозру голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку (Facebook Юрія Бутусова)

НАБУ підтвердило обшуки в Окружному адмінсуді Києва та Державній судовії адміністрації (Facebook НАБУ)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-служба ОАСК заявила про обшуки в будівлі суду в зв'язку зі справами Майдану.