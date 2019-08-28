НАБУ нагрянуло з обшуками до скандального глави лісгоспу на Харківщині: фото шикарного особняка

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в будинку керівника державного лісгоспу "Гутянський" у Харківській області Віктора Сиси.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив новообраний депутат ВР від партії "Слуга народу", адвокат Олексій Кучер. У прес-службі НАБУ уточнюється, що що обшуки проходять у рамках розслідування можливих зловживань при продажу деревини.

"Історія з візитом до Харкова президента України отримала продовження", – зазначив депутат.

Віктор Сиса і його особняк в Харківській області Колаж

За його словами, незважаючи на "відчайдушний активний опір правоохоронним органам (зокрема фізичний), а також посильну допомогу останньому з боку співробітників державної охорони (які, як не дивно, здійснюють його цілодобову охорону), детективи почали обшук".

Юрист додав, що сподівається на ефективне розслідування цієї справи.

Особняк Віктора Сиси facebook.com/olexiykucher

Крім того, за місцем одного з обшуків детективи НАБУ були змушені викликати поліцію, оскільки власник житла надавав протидія проведенню законного слідчої дії.

Попередня правова кваліфікація розслідуваної справи – ч. 2 ст. 364 КК України ("Зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки"). Розслідування цих фактів бюро здійснює з лютого 2019 року.

Особняк Віктора Сиси facebook.com/olexiykucher

Особняк Віктора Сиси facebook.com/olexiykucher

Особняк Віктора Сиси facebook.com/olexiykucher

Нагадаємо:

28 серпня в Харківській області на групу журналістів каналу "112 Україна", які вели прямий репортаж із місця незаконної вирубки лісу, напали люди, що представилися як лісники і місцеві робітники. Автомашину журналістів заблокували, колеса прокололи.

На місці події був керівник "Гутянського лісгоспу" Віктор Сиса.

Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський провів у Харкові нараду щодо питання боротьби з незаконною вирубкою лісів у регіоні.

Український глава розкритикував роботу Сиси, а також прямо під час наради подзвонив йому по телефону, сказавши, що чекає його в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 липня детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками в приміщення ВАТ "Автомобільна компанія "Богдан Мотор", в тому числі в клуб "5 елемент".

Слідча дія проводилася в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

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