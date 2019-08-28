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НАБУ нагрянуло з обшуками до скандального глави лісгоспу на Харківщині: фото шикарного особняка

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Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в будинку керівника державного лісгоспу "Гутянський" у Харківській області Віктора Сиси.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив новообраний депутат ВР від партії "Слуга народу", адвокат Олексій Кучер. У прес-службі НАБУ уточнюється, що що обшуки проходять у рамках розслідування можливих зловживань при продажу деревини.

"Історія з візитом до Харкова президента України отримала продовження", – зазначив депутат.

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Віктор Сиса і його особняк в Харківській області

Віктор Сиса і його особняк в Харківській області

Колаж

За його словами, незважаючи на "відчайдушний активний опір правоохоронним органам (зокрема фізичний), а також посильну допомогу останньому з боку співробітників державної охорони (які, як не дивно, здійснюють його цілодобову охорону), детективи почали обшук".

Юрист додав, що сподівається на ефективне розслідування цієї справи.

Особняк Віктора Сиси

Особняк Віктора Сиси

facebook.com/olexiykucher

Крім того, за місцем одного з обшуків детективи НАБУ були змушені викликати поліцію, оскільки власник житла надавав протидія проведенню законного слідчої дії.

Попередня правова кваліфікація розслідуваної справи – ч. 2 ст. 364 КК України ("Зловживання владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки"). Розслідування цих фактів бюро здійснює з лютого 2019 року.

Особняк Віктора Сиси

Особняк Віктора Сиси

facebook.com/olexiykucher

Особняк Віктора Сиси

Особняк Віктора Сиси

facebook.com/olexiykucher

Особняк Віктора Сиси

Особняк Віктора Сиси

facebook.com/olexiykucher

Нагадаємо:

  • 28 серпня в Харківській області на групу журналістів каналу "112 Україна", які вели прямий репортаж із місця незаконної вирубки лісу, напали люди, що представилися як лісники і місцеві робітники. Автомашину журналістів заблокували, колеса прокололи.

  • На місці події був керівник "Гутянського лісгоспу" Віктор Сиса.

  • Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський провів у Харкові нараду щодо питання боротьби з незаконною вирубкою лісів у регіоні.

  • Український глава розкритикував роботу Сиси, а також прямо під час наради подзвонив йому по телефону, сказавши, що чекає його в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 липня детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками в приміщення ВАТ "Автомобільна компанія "Богдан Мотор", в тому числі в клуб "5 елемент".

Слідча дія проводилася в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

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Тема
Вирубка лісу в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Харків
Теги
Національне антикорупційне бюро України фотографии ліс
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