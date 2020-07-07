НАБУ може зірвати суди України проти Росії на 100 мільярдів, – ЗМІ

Розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) діяльності компанії "Золотий Мандарин" і прагнення притягти до відповідальності екснардепа Георгія Логвинського нібито можуть повністю поховати розгляд в Європейському суді справ України проти Росії.

Про це розповіли журналісти програми "Секретні матеріали" на "1+1". Розслідувачі нагадали, що за рішенням суду "Київенерго" має повернути компанії "Золотий мандарин" 54 млн грн (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Однак, боржник рішення суду проігнорував, у результаті чого компанія звернулася до Європейського суду.

"Детективи НАБУ побачили в поверненні цього боргу злочин і вимагали притягнути до відповідальності екснардепа Георгія Логвинського, якого запідозрили у виведенні 54 млн грн із держбюджету через компанію "Золотий мандарин". Однак, юридичного або будь-якого іншої зв'язку між політиком і компанією детективи так і не представили", – йдеться в сюжеті.

Журналісти нагадали, що в центральній синагозі Києва, яку, зокрема, відвідував Логвинський, виявили несанкціонований прослухувальний пристрій, а також приховані камери на фасаді будівлі. Головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман заявив про тиск із боку детективів на парафіян синагоги і навіть попросив особистого втручання президента в цю справу.

"Мені говорили люди, що їх шантажують. 15 років в'язниці, якщо не даси неправдиві відомості на конкретних людей. І у нас є докази цього", – сказав Моше Реувен Асман.

За словами правозахисника Євгена Захарова, метою прослушки, цілком імовірно, було отримання інформації про діяльність екснардепа. А кінцева мета кримінального переслідування з боку НАБУ – нібито бажання позбавити можливості дружину Логвинського Анну Юдківську, яка є суддею Європейського суду з прав людини, розглядати міждержавні справи України проти Росії в Європейському суді.

У сюжеті наголосили, що всі результати багаторічної юридичної війни між Україною і Росією можуть опинитися під загрозою через дії НАБУ.

"НАБУ просить зняти Європейський суд імунітет із Логвинського, що означатиме відставку Ганни Юдківської, яка займається ключовими справами для України в питанні протистояння з РФ. Як результат, усі справи повинні будуть розглядатися новим суддею з самого початку", – додав Захаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Мін'юст і Національне антикорупційне бюро виявилися в центрі гучного скандалу. Детективи прийшли з обшуками в міністерство у справі про виплату 54 млн гривень київській фірмі "Золотий мандарин ойл".

У НАБУ заявили, що 54 млн гривень, які в лютому 2016 року Мін'юст відправив для ТОВ "Золотий Мандарин Ойл", через кілька днів через різні фіктивні фірми пішли на рахунки пов'язаних між собою осіб.