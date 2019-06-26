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Набралися хоробрості: терористи влаштували криваве пекло на Донбасі

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Терористи на Донбасі посилили обстріли. Так, за добу 25 червня, вони 32 рази порушили режим припинення вогню.

У результаті п'ятеро українських військовослужбовців отримали поранення, ще двоє – бойові травмування. За даними розвідки, 25 червня двоє окупантів були поранені.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє пресцентр ООС.

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"Стало чистіше!" На Донбасі розгромили вогневі точки терористів. Відео

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

"112 Україна"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля Лебединського, Авдіївки, Мар'їнки, Опитного, Водяного, Новотроїцького, Невельського, Талаківки, Широкиного, Богданівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 13 разів: біля Шумів, Південного, Кримського, Новолуганського, Травневого і Зайцевого.

З початку цієї доби, 26 червня, ворог уже дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, зокрема біля Луганська.

Нагадаємо, що українські військові знайшли на Донбасі тіло бійця, який 22 червня підірвався на міні під час виконання бойового завдання.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про успіхи ЗСУ на Донбасі. Захисники України продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ЗСУНовини Донбасу
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Понч Какес
Понч Какес
"еще двое – боевые травмирования" Мне всегда было интересно: а что такое "боевые травмирования"? Это убегал, сверкая пятками и запнулся, рыло расквасил? Или глазом напоролся на ветку, когда, выпучив шары от ужаса, улепётывал во все лопатки?
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Славу уронили
Славу уронили
ИнформСоплеметание без Трымчука вже не то у каклов!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сегодня Обозреватель скромен...а ведь вчера ВСУ массово отшло со своих позиций...все что героически занимало за 5 лет...сегодня все сми это обсуждают...кроме Обозревателя
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