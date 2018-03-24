Наближався до кордону з Росією: США провели розвідку на Донбасі

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B Global Hawk в суботу, 24 березня, здійснив черговий багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Під час розвідки, він кілька разів наближався до російських кордонів, що випливає з моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, пише Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що дальній американський безпілотник з бортовим номером 05-2024 вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія. Після цього він більше 10 годин курсував уздовж лінії розмежування України з "ДНР" і "ЛНР".

Також відомо, що безпілотник літав на відстані приблизно 40-60 км від кордону з Росією.

Як повідомляв "Обозреватель", на початку березня США двічі за добу вели розвідку над Донбасом.