Наближається "перемога"? Цимбалюк натякнув на звільнення українських моряків

Звільнення скандального головного редактора РИА "Новости Украина" Кирила Вишинського може трапитися практично напередодні звільнення з полону у Москві 24 українських моряків.
Український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook натякнув, що такого кроку з боку країни-агресора можна очікувати вже 17 липня.
Полонені українські моряки
"Сьогодні (15 липня. – Ред.) у Києві випустять із СІЗО Кирила Вишинського (ймовірно). Не поспішайте кричати "зрада". Я б дочекався середи, може, ще буде й "перемога". Не випадково ці два слова в сучасній українській політичній мові завжди поруч. Хоча в цій справі ніколи не можна бути впевненим, поки подія не відбулася", – написав він.
Тим часом Слідче управління ФСБ просить продовжити на три місяці термін арешту українських моряків, затриманих після інциденту у Керченській протоці восени 2018 року.
Як пише пропагандистський ресурс РИА "Новости", про це повідомила прессекретар Лефортовського суду Ксенія Первовласенко.
"Клопотання щодо продовження терміну утримання під вартою стосовно Артеменка, Ейдера, Сороки – до 26 жовтня 2019 року, щодо інших – до 24 жовтня 2019", – сказала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків зазнали поранень. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі.
Але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Росія звільнить українців "найближчим часом", просто Володимир Путін спробує отримати за це якомога більше політичних преференцій.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!