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Наближається "перемога"? Цимбалюк натякнув на звільнення українських моряків

7.2т Читати матеріал російською

Звільнення скандального головного редактора РИА "Новости Украина" Кирила Вишинського може трапитися практично напередодні звільнення з полону у Москві 24 українських моряків.

Український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook натякнув, що такого кроку з боку країни-агресора можна очікувати вже 17 липня.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

"Сьогодні (15 липня. – Ред.) у Києві випустять із СІЗО Кирила Вишинського (ймовірно). Не поспішайте кричати "зрада". Я б дочекався середи, може, ще буде й "перемога". Не випадково ці два слова в сучасній українській політичній мові завжди поруч. Хоча в цій справі ніколи не можна бути впевненим, поки подія не відбулася", – написав він.

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Тим часом Слідче управління ФСБ просить продовжити на три місяці термін арешту українських моряків, затриманих після інциденту у Керченській протоці восени 2018 року.

Як пише пропагандистський ресурс РИА "Новости", про це повідомила прессекретар Лефортовського суду Ксенія Первовласенко.

"Клопотання щодо продовження терміну утримання під вартою стосовно Артеменка, Ейдера, Сороки – до 26 жовтня 2019 року, щодо інших – до 24 жовтня 2019", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Роман Цимбалюк Кирило Вишинський
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Ронович Рон
Ронович Рон
Цимбалюк это жена Ковтуна ??? так этой бабе верить нельзя, она идиотка.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А коммента тютю
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