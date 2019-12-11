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11 грудня • оновлено в 12:27
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Набирають наркоманів і алкоголіків: Росія запанікувала через жорсткий некомплект "Л/ДНР"

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Лави російських окупантів на Донбасі все частіше стали поповнювати найманці із судимостями, наркотичною та алкогольною залежністю.

Про це, посилаючись на дані контрольно-перевірочної комісії органів управління "армійських корпусів" терористів, повідомив у Facebook військовий експерт, координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

"Констатується тривання в низці підлеглих частин та підрозділів ганебної практики доукомплектації їх особами, які знаходяться в наркотичній та алкогольній залежності, а також мають неодноразові судимості", – йдеться в повідомленні.

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Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

iPress.ua

Машовець зазначив, що в спеціально підготовленій доповіді також говориться про істотне зниження рівня морально-психологічного стану підрозділів російських окупантів з цієї причини і відповідно, зниження рівня їх боєздатності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Теги
ДНР інформаційне опір
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Если уж тут бардак, то что говорить о "доблестных" так называемых солдат ВСУ?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
"Наркоманы" устроили 7 котлов самой европейской армии в Европе.
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Новини розслідувань

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