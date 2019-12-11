Набирають наркоманів і алкоголіків: Росія запанікувала через жорсткий некомплект "Л/ДНР"

Лави російських окупантів на Донбасі все частіше стали поповнювати найманці із судимостями, наркотичною та алкогольною залежністю.

Про це, посилаючись на дані контрольно-перевірочної комісії органів управління "армійських корпусів" терористів, повідомив у Facebook військовий експерт, координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

"Констатується тривання в низці підлеглих частин та підрозділів ганебної практики доукомплектації їх особами, які знаходяться в наркотичній та алкогольній залежності, а також мають неодноразові судимості", – йдеться в повідомленні.

Терористи "ДНР" iPress.ua

Машовець зазначив, що в спеціально підготовленій доповіді також говориться про істотне зниження рівня морально-психологічного стану підрозділів російських окупантів з цієї причини і відповідно, зниження рівня їх боєздатності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у лавах російських терористів "ДНР" почалася епідемія небезпечної інфекційної хвороби – зафіксовані масові випадки зараження туберкульозом.

А в кінці жовтня на Донбасі був зафіксований масовий випадок захворювання на СНІД серед терористів одного з полків самопроголошеної "ДНР".

Нагадаємо, що колишній ватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав "лідерів" злочинної республіки "мерзенними кримінальниками і наркоманами".

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