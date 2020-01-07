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7 січня • оновлено в 16:38
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На зустрічі з російською блогеркою побили активістів: названі імена "месників"

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У мережі опублікували прізвища та фото осіб, які здійснили напад на активістів у Києві, що поставили питання про Крим російській блогерці Олександрі Мітрошиній.

Дані оприлюднив на сторінці в Twitter користувач Robo Manus (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, правоохоронець, який тягнув активіста по землі й залишив стояти на колінах, є жителем Київської області. Його звати Вадим Чалий. У мережі виявили, що він активно користується забороненою соцмережею Вконтакте.

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Вадим Чалий

Вадим Чалий

Twitter Robo Manus

Вадим Чалий

Вадим Чалий

Twitter Robo Manus

Крім нього, на активістів нападав Микита Толмачов, батьки якого живуть у окупованому Криму. Сам він мешкає в Києві на вулиці Регенераторній, 4. Саме Толмачов завдавав ударів активістам до прибуття поліції.

Микита Толмачов

Микита Толмачов

Twitter Robo Manus

Також стало відомо ім'я дівчини, що вимагала самосуду над активістами. Це Валерія Корж, вона живе в Києві та називає себе блогеркою.

Валерія Корж

Валерія Корж

Twitter Robo Manus

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Ирина Лукьяненко Неделю назад (изменено) Я из Крыма Евпатория 22 февраля хоронили Андрея (один из погибших на майдане ребят из Беркута был евпаторийцем) 23 -отмена языкового закона ,Мусейчук с угрозами насчет ,,поездов дружбы,, на 112 ua ....Столько людей на площади я раньше видела разве что в день открытия сезона С одной лишь разницей-в те дни на площади не было детей Сначала не хватало флагов России Их рисовали Один парень снял с ворот санатория Орен-Крым (собственник -Газпром ))) Надеюсь , ему простится ) Когда колонна шла от площади к мемориалу Красная горка ( место расстрела местных жителей за помощь морякам-десантникам), люди выбегали из домов и присоединялись , все машины сигналили в знак поддержки Это было такое единение! 25 февраля на мемориале к нам присоединилась первая группа крымских татар Их очень тепло встретили Это были напряженные дни Никто ничего не мог гарантировать Я думала, успею ли отправить сына-подростка к родственникам на Кубань в случае чего 27 февраля я рыдала у монитора , когда смотрела видео о российских вертолетах, направлявшихся в Крым Понимая, что теперь все будет хорошо , не могла остановиться Слишком велико было психологическое напряжение предыдущих дней.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
ну шо-додики...?! 5 мин хайпа и вяличия-но теперь атвечать перед громадой придётся...тикайте скарее в ОРДЛО...)))
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
В интернете они все смелые, а в реале: Мама! Вызывай ментов!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Вартанов Жорик, -ты чьих будешь...?!)))
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