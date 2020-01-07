На зустрічі з російською блогеркою побили активістів: названі імена "месників"

У мережі опублікували прізвища та фото осіб, які здійснили напад на активістів у Києві, що поставили питання про Крим російській блогерці Олександрі Мітрошиній.
Дані оприлюднив на сторінці в Twitter користувач Robo Manus (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Так, правоохоронець, який тягнув активіста по землі й залишив стояти на колінах, є жителем Київської області. Його звати Вадим Чалий. У мережі виявили, що він активно користується забороненою соцмережею Вконтакте.
Вадим Чалий
Twitter Robo Manus
Вадим Чалий
Twitter Robo Manus
Крім нього, на активістів нападав Микита Толмачов, батьки якого живуть у окупованому Криму. Сам він мешкає в Києві на вулиці Регенераторній, 4. Саме Толмачов завдавав ударів активістам до прибуття поліції.
Микита Толмачов
Twitter Robo Manus
Також стало відомо ім'я дівчини, що вимагала самосуду над активістами. Це Валерія Корж, вона живе в Києві та називає себе блогеркою.
Валерія Корж
Twitter Robo Manus
сміття нашли- Пане Романе 🕵 (@laugh_in_pain) January 6, 2020
Регулярно відвідує вконтактік, что зовсім и не дивно pic.twitter.com/CDDK43ZWwh
А ось і бойової русак який так яро захищав заїжджу блогерку- Robo Manus🚀 (@ObsoleteKotik) January 6, 2020
Про ПРОДВИЖЕНИЕ ОСОБИСТОГО БРЕНДУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Микита Толчамев https://t.co/AelXRmWxxn pic.twitter.com/0vqVDfXUfM
Мент, який поставив на коліна побитого- Robo Manus🚀 (@ObsoleteKotik) January 6, 2020
Вадим Чалий
Бойовий русак, який бив
Микита Толчамев
Пизда, яка вимагає самосуд
Валерія Корж pic.twitter.com/mMB0fNaAP8
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною.
Увечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького. Водночас на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.
Мітрошина відреагувала на інцидент на своїй сторінці в Instagram, де назвала українських активістів провокаторами і вибачилася перед своїми підписниками за зірвану зустріч.
Також блогерка заявила, що проти анексії Криму.
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