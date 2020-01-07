На зустрічі з російською блогеркою побили активістів: названі імена "месників"

У мережі опублікували прізвища та фото осіб, які здійснили напад на активістів у Києві, що поставили питання про Крим російській блогерці Олександрі Мітрошиній.

Дані оприлюднив на сторінці в Twitter користувач Robo Manus (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, правоохоронець, який тягнув активіста по землі й залишив стояти на колінах, є жителем Київської області. Його звати Вадим Чалий. У мережі виявили, що він активно користується забороненою соцмережею Вконтакте.

Вадим Чалий Twitter Robo Manus

Вадим Чалий Twitter Robo Manus

Крім нього, на активістів нападав Микита Толмачов, батьки якого живуть у окупованому Криму. Сам він мешкає в Києві на вулиці Регенераторній, 4. Саме Толмачов завдавав ударів активістам до прибуття поліції.

Микита Толмачов Twitter Robo Manus

Також стало відомо ім'я дівчини, що вимагала самосуду над активістами. Це Валерія Корж, вона живе в Києві та називає себе блогеркою.

Валерія Корж Twitter Robo Manus

сміття нашли

Регулярно відвідує вконтактік, что зовсім и не дивно pic.twitter.com/CDDK43ZWwh - Пане Романе 🕵 (@laugh_in_pain) January 6, 2020

А ось і бойової русак який так яро захищав заїжджу блогерку



Про ПРОДВИЖЕНИЕ ОСОБИСТОГО БРЕНДУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ



Микита Толчамев https://t.co/AelXRmWxxn pic.twitter.com/0vqVDfXUfM - Robo Manus🚀 (@ObsoleteKotik) January 6, 2020

Мент, який поставив на коліна побитого

Вадим Чалий



Бойовий русак, який бив

Микита Толчамев



Пизда, яка вимагає самосуд

Валерія Корж pic.twitter.com/mMB0fNaAP8 - Robo Manus🚀 (@ObsoleteKotik) January 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною.

Увечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького. Водночас на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.

Мітрошина відреагувала на інцидент на своїй сторінці в Instagram, де назвала українських активістів провокаторами і вибачилася перед своїми підписниками за зірвану зустріч.

Також блогерка заявила, що проти анексії Криму.

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