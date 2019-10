"На зміну аль-Багдаді!" Трамп заявив про ліквідацію ще одного терориста ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Сирії американські військовослужбовці ліквідували ще одного терориста "Ісламської держави".

Про це він повідомив у своєму Тwitter, зазначивши, що слідом за ватажком Абу Бакр аль-Багдаді був убитий його наступник в ІДІЛ.

"Щойно підтверджено, що номер один на зміну Абу Бакр аль-Багдаді також знищений американськими солдатами. Він теж мертвий", — написав Трамп.

Водночас американський лідер не вказав імені терориста, а також не уточнив, коли саме його вбили.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi's number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!