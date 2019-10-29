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29 жовтня • оновлено в 17:10
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"На зміну аль-Багдаді!" Трамп заявив про ліквідацію ще одного терориста ІДІЛ

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Президент США Дональд Трамп заявив, що в Сирії американські військовослужбовці ліквідували ще одного терориста "Ісламської держави".

Про це він повідомив у своєму Тwitter, зазначивши, що слідом за ватажком Абу Бакр аль-Багдаді був убитий його наступник в ІДІЛ.

"Щойно підтверджено, що номер один на зміну Абу Бакр аль-Багдаді також знищений американськими солдатами. Він теж мертвий", — написав Трамп.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Колаж

Водночас американський лідер не вказав імені терориста, а також не уточнив, коли саме його вбили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп підтвердив повідомлення про ліквідацію ватажка "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді. Він зазначив, що той був "хворою і розбещеною людиною". Трамп також назвав соратників Багдаді невдахами, які "уявлення не мали, у що вони потрапляють".

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Особа
Дональд Трамп
Місце
Сирія
Теги
тероризм ІДІЛ
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