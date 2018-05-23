Назло "банд*рівцям": на Донбасі назріла нова проблема

Окупанти частково розпустили співробітників найбільшої шахти "Комсомолець Донбасу" через відсутність попиту на вугілля, в зв'язку з чим людям доведеться працювати тільки по два тижні на місяць.

"Співробітникам найбільшої шахти ОРДЛО "Комсомолець Донбасу" оголосили, що до кінця року вони працюватимуть тільки по два тижні на місяць. У зв'язку з тим, що немає попиту на видобуте вугілля і нікуди його продавати", - написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Казанський.

За його словами, вугілля, яке раніше було затребувано в Україні, тепер лежить на складі.

"Раніше вугілля банде*рівцям доводилося відправляти, але потім розумні люди пояснили народу Донбасу, що потрібно на референдум сходити, щоб більше не годувати "фашистів". Тепер вугіллячко на складі лежить, в цілості. Добре придумано", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак розповів про загрозу екологічного лиха на Донбасі через масове закриття вугільних шахт.