На Житомирщині зник український військовий: фото та прикмети

У Новограді-Волинському Житомирської області зник військовий Андрій Ставінський, який проходив службу за контрактом у військовій частині, що дислокується в районному центрі.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ Житомирщини, чоловіка розшукують із 15 червня. До поліції про зникнення сина звернулася мати військового, яка мешкає в Хмельницькій області.

"З 15 червня він не виходить на зв'язок із рідними, також не з'являвся на службі. Зараз про місце перебування чоловіка невідомо. Його прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, волосся світле, коротко стрижене, очі блакитні. На передпліччі є татуювання: кольорова каска і напис 128 (гірничо-піхотна ремонтна військова бригада), на животі з правого боку є шрам невеликого розміру", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на момент зникнення Ставінський міг бути одягнений у джинси, футболку й коричневі кросівки. На шиї був срібний ланцюжок із хрестиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі зник військовослужбовець, який брав активну участь у зоні ООС.