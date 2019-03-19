На Житомирщині раптово загинула багатодітна породілля з немовлям: медики під слідством

У Житомирській області багатодітна мати померла під час пологів, а її дитина народилася мертвою.

Трагедія трапилася в місті Черняхів. У місцеву лікарню "швидкою" доставили жінку, вагітну четвертою дитиною. Під час пологів у породіллі почалася сильна кровотеча, що призвело до смерті матері і малюка, повідомляє прес-служба ГУНП Житомирщини.

Попередні результати судово-медичної експертизи показали, що причиною загибелі жінки серед іншого став геморагічний шок. Причина загибелі дитини – асфіксія.

Трагедія трапилася в м. Черняхів Google. Maps

Трагедія трапилася в м. Черняхів Google. Maps

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівниками). Санкція передбачає до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області рахунки з життям звів 8-річний хлопчик. Його мати пішла в магазин, а коли повернулася, виявила сина повішеним на собачому повідку.

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