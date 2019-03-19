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На Житомирщині раптово загинула багатодітна породілля з немовлям: медики під слідством

3.2тЧитати матеріал російською

У Житомирській області багатодітна мати померла під час пологів, а її дитина народилася мертвою.

Трагедія трапилася в місті Черняхів. У місцеву лікарню "швидкою" доставили жінку, вагітну четвертою дитиною. Під час пологів у породіллі почалася сильна кровотеча, що призвело до смерті матері і малюка, повідомляє прес-служба ГУНП Житомирщини.

Попередні результати судово-медичної експертизи показали, що причиною загибелі жінки серед іншого став геморагічний шок. Причина загибелі дитини – асфіксія.

Трагедія трапилася в м. Черняхів

Трагедія трапилася в м. Черняхів

Google. Maps

Трагедія трапилася в м. Черняхів

Трагедія трапилася в м. Черняхів

Google. Maps

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЖитомир
Теги
криміналпологиНаціональна поліція України
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