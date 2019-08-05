На Житомирщині влаштували масові погроми на могилах воїнів АТО: з'явилося відео з підозрюваним

Вандали влаштували масові погроми на могилах воїнів АТО в Новоград-Волинському на Житомирщині. Злочин стався в ніч на 1 серпня по вулиці Чехова на Алеї слави, і поліції вже вдалося вийти на слід одного з підозрюваних.

Як пишуть "Факти", злочинці знищили 15 пам'ятників. Особливо безжально погромники трощили пам'ятники бійцям, які загинули на Донбасі. Так, за даними 1ZT.UA, гранітні плити були повалені й розбиті, також пошкоджено оздоблення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Могили, розгромлені вандалами "Факти"

Могили, розгромлені вандалами 1ZT.UA

Могили, розгромлені вандалами 1ZT.UA

Проаналізувавши записи з міських камер відеоспостереження, правоохоронців особливо зацікавило відео, зняте о 22:49 31 липня неподалік від кладовища – за півтора кілометри від центру. Чоловік у білій футболці та кепці (з'являється на сьомій хвилині відео) поводиться підозріло: чіпляється до перехожих, стрибає на проїжджій частині, намагається перешкодити руху транспорту. Поведінка громадянина говорить про ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Могили, розгромлені вандалами 1ZT.UA

Могили, розгромлені вандалами 1ZT.UA

Могили, розгромлені вандалами 1ZT.UA

У поліції сподіваються, що жителі міста допоможуть впізнати громадянина на відео. Також є надія, що ймовірний вандал міг потрапити на записи автомобільних реєстраторів. У зв'язку з цим поліцейські просять водіїв, які проїжджали увечері 31 липня в районі вулиць Пушкіна і Шевченка в Новград-Волинському, допомогти слідству.

Могили, розгромлені вандалами 1ZT.UA

Могили, розгромлені вандалами 1ZT.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня в Одесі на проспекті Шевченка вандали обмалювали матюками меморіальний камінь на згадку про загиблих захисників України.

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