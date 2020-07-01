На Житомирщині виявили понад 9 тонн награбованого бурштину. Фото
У Житомирській області правоохоронці конфіскували у дохід держави понад дев’ять тонн незаконно добутого бурштину.
Його загальна вартість становить 12,5 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба Офіс головного прокурора.
Зазначається, що Корольовський районний суд Житомира задовільнив у повному обсязі клопотання обласної прокуратури щодо спеціальної конфіскації у дохід держави незаконно здобутого бурштину вагою 9,2 тонн.
Каміння було вилучено в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо зберігання майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 198 КК України) у жителя Одеської області. Зокрема, під час обшуку у його помешканні виявили 292 пакети з бурштином.
В ОГП додають, що досудове розслідування проводилося слідчим відділом управління СБУ в Житомирській області.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині поліцейські вилучили 142 кілограми награбованого бурштину на суму два мільйони гривень, який злочинці готували на перепродаж за кордон.