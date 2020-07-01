На Житомирщині виявили понад 9 тонн награбованого бурштину. Фото

У Житомирській області правоохоронці конфіскували у дохід держави понад дев’ять тонн незаконно добутого бурштину.

Його загальна вартість становить 12,5 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба Офіс головного прокурора.

Зазначається, що Корольовський районний суд Житомира задовільнив у повному обсязі клопотання обласної прокуратури щодо спеціальної конфіскації у дохід держави незаконно здобутого бурштину вагою 9,2 тонн.

Вилучений бурштин (gp.gov.ua)

Каміння було вилучено в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо зберігання майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 198 КК України) у жителя Одеської області. Зокрема, під час обшуку у його помешканні виявили 292 пакети з бурштином.

Загальна вага каміння – 9,2 тонни (gp.gov.ua)

В ОГП додають, що досудове розслідування проводилося слідчим відділом управління СБУ в Житомирській області.

Вартість виученого бурштину становить 12,5 млн грн (gp.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині поліцейські вилучили 142 кілограми награбованого бурштину на суму два мільйони гривень, який злочинці готували на перепродаж за кордон.