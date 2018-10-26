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На Житомирщині тренер розбещував дівчинку: фото і відео

11тЧитати матеріал російською

У Бердичеві Житомирської області правоохоронці затримали тренера спортивної школи, якого підозрюють у розбещенні 11-річної дівчинки.

Як повідомили у відділі комунікації Головного обласного управління Нацполіції, 56-річному чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину.

"У поліцію 16 жовтня звернулася мама дитини із повідомленням про вчинення розпусних дій стосовно дочки тренером спортивної школи", — повідомив начальник управління В'ячеслав Печененко.

На Житомирщині тренер розбещував дівчинку: фото і відео
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За його словами, жінка не дала цій події розголосу, тому це дозволило провести низку слідчих заходів і зафіксувати протиправні дії чоловіка.

Розслідування кримінального провадження розпочате за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України. Затриманому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Сумщині репетитор рік знущався з дитини, розбещуючи її на уроках.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Надеюсь в тюрьме узаконят принудительную кастрацию для подобных пидерастов.
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