На Житомирщині трапилися дві страшних ДТП за день: є жертва і поранені. Фото

У понеділок, 13 січня, в Житомирській області трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких одна особа загинула і ще дві були травмовані.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"О 8:26 бійці Служби порятунку "101"залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Видумка Пулинського району. Там водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся. Крім нього в салоні перебували ще п'ять пасажирів", – сказано в повідомленні.

На трасі Київ-Чоп трапилася ДТП Пресслужба ДСНС

Відзначається, що рука однієї з пасажирок виявилася притиснутою автомобілем до землі. Ще одна з жінок загинула на місці події, її придавило перекинутим транспортним засобом.

Бійці ДСНС за допомогою лебідки пожежного автомобіля поставили пошкоджений транспортний засіб на колеса, деблокували з-під нього загиблу і травмовану пасажирок і передали останню в руки медиків.

О 12:30 фахівці ДСНС Народицького району також надавали допомогу в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Поблизу районного центру водій легковика Renault Kangoo з'їхав у кювет і збив дерево, яке потім впало зверху на машину. В салоні водій перебував сам.

На Житомирщині трапилася ДТП Пресслужба ДСНС

Спочатку рятувальники за допомогою бензопил розрізали дерево, яке заважало підійти до транспортного засобу. Потім шанцевим інструментом вони відкрили двері, деблокували потерпілого, який був без свідомості і на ношах доставили його в "карету" швидкої допомоги.

Медики госпіталізували потерпілого з травмами різного ступеня тяжкості в реанімаційне відділення Народицької центральної районної лікарні.

Правоохоронні органи приступили до з'ясування остаточних причин обох надзвичайних подій.

На Житомирщині трапилася ДТП Пресслужба ДСНС

На Житомирщині трапилася ДТП Пресслужба ДСНС

На Житомирщині трапилася ДТП Пресслужба ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Вишневому Дніпропетровській області трапилася смертельна ДТП: загинули дружина і чоловік 1983 року народження, їх 14-річна дочка і жінка 1982 року народження.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!