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На Житомирщині топ-чиновників спіймали на хабарі в $1,5 млн: що відомо

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На Житомирщині посадових осіб викрили в отриманні хабара в розмірі 1,5 млн доларів за сприяння в приватизації підприємства.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Йдеться про топ-чиновників "Інституту охорони ґрунтів України" і держпідприємства "Головинський кар'єр" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Гендиректора держустанови затримали в службовому кабінеті, а директора держпідприємства на виїзді з Києва працівники Департаменту захисту економіки, Головного слідчого управління Нацполіціі і Генеральної прокуратури України. Проводяться санкціоновані обшуки", – сказано в повідомленні.

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На Житомирщині топ-чиновників спіймали на хабарі в $1,5 млн: що відомо

Прес-служба Нацполіціі

На Житомирщині топ-чиновників спіймали на хабарі в $1,5 млн: що відомо

Прес-служба Нацполіціі

Так, слідством було встановлено, що з метою приватизації державного підприємства представники громадськості надали пакет документів до держустанов.

Чиновники у відповідь висунули вимогу про надання неправомірної вигоди за вирішення даного питання. 1,3 мільйона доларів США хабара необхідно надати керівнику "Інститут охорони грунтів України" і 200 тисяч доларів США – директору "Головінського кар'єра".

На Житомирщині топ-чиновників спіймали на хабарі в $1,5 млн: що відомо

Прес-служба Нацполіціі

На Житомирщині топ-чиновників спіймали на хабарі в $1,5 млн: що відомо

Прес-служба Нацполіціі

За певну суму керівник ДП "Головінський кар'єр", який також є головою ліквідаційної комісії, повинен був допомогти в прискоренні процедури ліквідації держпідприємства, а гендиректор ДУ "Інститут охорони грунтів України" – в безперешкодній його приватизації.

За фактом скоєного правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на хабарі попалися заступник начальника філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" і начальник відділу зазначеної філії.

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