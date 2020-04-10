На Житомирщині спалахнули пекельні пожежі в Чорнобильській зоні. Фото й відео вогняного "апокаліпсису"

У частині Житомирської області, яка належить до Чорнобильської зони, спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогнеборці не можуть їх загасити уже більш як тиждень.

Як повідомляється на сайті Житомирського обласного упраління лісового та мисливського господарства, вогонь охопив Народицький, Лугинський та Білокоровицький лісгоспи ще 3 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежі на Житомирщині "Суспільне новини"

Пожежі на Житомирщині "Суспільне новини"

Пожежі на Житомирщині "Суспільне новини"

Відтак уже 9-й день поспіль рятувальникам доводиться боротися з НС у неймовірно складних умовах. Адже стихія вже встигла поширитися на тисячі гектарів лісових і нелісових площ.

Для локалізації осередків займання довелося задіяти 1500 осіб лісової охорони та 223 рятувальників, понад 170 одиниць пожежної та пристосованої техніки державних лісогосподарських підприємств і ще 53 одиниці пожежної техніки Управління ДСНС у Житомирській області.

Крім того, до гасіння пожеж залучалася авіація, а також рятувальники з інших областей України (як-от Черкаської, Кіровоградської, Полтавської та Рівненської).

Ситуацію ускладнює ще й те, що ліс також палає на кордоні Білорусі та України. Із території сусідньої держави полум'я перекинулося на масив Овруцького району Житомирщини.

Лісові пожежі в Житомирській області Управління ДСНС у Черкаській області

Лісові пожежі в Житомирській області Управління ДСНС у Черкаській області

Пожежі на Житомирщині Управління ДСНС у Черкаській області

Станом на 9 квітня на Житомирщині вдалося локалізувати всі великі лісові пожежі. Втім, рятувальники продовжують перебувати в місцях загорянь, оскільки через сильний вітер вогонь може спалахувати знову.

У мережі почали ширитися моторошні фото- та відеокадри із зони лиха. Українці показують масштаби екологічної катастрофи та налякані нею.

Лісові пожежі в Житомирській області Скриншот відео

Лісові пожежі в Житомирській області Скриншот відео

Лісові пожежі в Житомирській області zt.20minut.ua

"Коли горіла Австралія – у стрічці ФБ та новин у ЗМІ було повно новин, фото та співчуття. Коли горить Україна – у стрічці порожньо. На фото Народичі Житомирської області. Горить ліс. До Чорнобиля звідти рукою подати. Пишуть, що й там горить", – обурилася голова відділу зв'язків з громадськістю НБУ Леся Войтицька.

Лісові пожежі в Житомирській області Facebook Костянтина Іванченка

Лісові пожежі в Житомирській області Управління ДСНС України у Житомирській області

"Спеціалісти з лісової справи прогнозують, що в Народицькому та Поліському районах горить сім тисяч гектарів лісів. Гасять як із землі, так і з повітря. Пожежа дійшла до зони відчуження. Горить ліс і в Білорусі поблизу українського кордону", – зазначає журналіст Костянтин Іванченко.

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