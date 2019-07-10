На Житомирщині швидкісний поїзд протаранив автомобіль

У середу, 10 липня, швидкісний поїзд Інтерсіті+ №743, що виконував маршрут Київ-Львів потрапив у ДТП на переїзді в Житомирській області.

Як повідомляють в Укрзалізниці, НП трапилася близько 20-ї години на перегоні Вершниця - Новоград-Волинський. Поїзд зіткнувся з автомобілем.

Винуватцем того, що трапилося, попередньо, називають водія автомобіля, який проінорував сигнал про наближення поїзда і виїхав на переїзд.

Повідомляється, що в результаті ДТП водій машини госпіталізований, у поїзді ніхто не постраждав. Проте, сам Інтерсіті+ отримав механічні пошкодження і не може виконувати далі рух за маршрутом. Йому на заміну з Києва відправлений інший поїзд. Орієнтовний час затримки рейсу – мінімум три години.

"Укрзалізниця буде вживати всіх заходів, щоб скоротити відставання від графіка", – написали на сайті відомства і принесли вибачення за незручності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 10 липня у Львівській області раптово загорівся поїзд із пасажирами. Їм довелося самостійно гасити пожежу.

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