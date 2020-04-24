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24 квітня • оновлено в 06:21
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На Житомирщині розгорілися нові пожежі: підняли авіацію

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На Житомирщині, де борються з масштабним горінням лісу, в четвер, 23 квітня, виникло ще кілька вогнищ загоряння, які становлять небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Нові пожежі розгорілися в Білокоровицькому і Словечанському лісгоспах. "У другій половині дня в Поясковському лісництві Білокоровицького лісгоспу виникла пожежа, яка відразу ж набула загрозливих масштабів. До гасіння приєдналися 25 рятувальників з 4 автоцистернами, працює авіація", – сказано в повідомленні.

На Житомирщині розгорілися нові пожежі

На Житомирщині розгорілися нові пожежі

ДСНС

Крім того, гасили вогонь і в Велідницькому лісництві Словечанського лісгоспу і в Словечанському лісгоспі АПК, для цього залучили 765 пожежних з 119 одиницями техніки, серед якої був один вертоліт.

На Житомирщині розгорілися нові пожежі

На Житомирщині розгорілися нові пожежі

ДСНС

На Житомирщині розгорілися нові пожежі: підняли авіацію

ДСНС

На Житомирщині розгорілися нові пожежі: підняли авіацію

ДСНС

На Житомирщині розгорілися нові пожежі: підняли авіацію

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селі Червоний Ріг на Київщині палій влаштував пожежу.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Житомир
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