На Житомирщині поліція потрапила у скандал зі стріляниною: опубліковано відео

У мережі опублікували відео конфлікту зі стріляниною у селі Бровки-1 Андрушівського району Житомирської області.

Інцидент трапився ще в кінці червня, але кадри бійки з'явилися лише зараз на сторінці у Facebook користувача Валерія Дятлова.

Нагадаємо, що в центрі села виник конфлікт між п'яними молодиками і місцевими жителями, який переріс у жорстку бійку й стрілянину, під час якої постраждали троє селян.

"Пізніше в село приїхали поліцейські, які явно нічого не хотіли робити і розбиратися в ситуації. Далі приїхав якийсь чоловік, сказав, що він начальник поліції Андрушівки й у нього "завдання керівництва з області" (дослівно), не допустити розголосу цієї ситуації", – розповів Дятлов.

Пізніше під цим дописом заступник начальника Бердичівського відділу поліції ГУНП у Житомирській області Ярослав Онищук прокоментував подію. Поліцейський підтвердив, що НП трапилася 24 червня 2019 року.

"На місці працювали поліцейські Андрушівського відділу поліції, я, як керівник, теж виїжджав туди, але ніяких спроб "зам'яти"! Нами було порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК. Після встановлення під час розслідування причетності посадових осіб до події за рішенням Бердичівської місцевої прокуратури провадження передано в Державне бюро розслідування (регіонального управління в м. Хмельницький)", – написав Онищук.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірпені Київської області співробітники двох компаній із надання ритуальних послуг влаштували стрілянину.

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