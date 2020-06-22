На Житомирщині побили продавчиню за прохання надіти маску

Кирило Лютий Розслідування 21:40, 22.06.2020 Оновлено: 21:59, 22.06.2020

У Бердичеві (Житомирська область) на Центральному ринку побили продавчиню за прохання надіти маску.

Як передає berdichev.biz, інцидент стався в неділю, 21 червня.

Після того, як вона зробила зауваження відвідувачу, той накинувся на неї. Жінка впала й отримала тілесні ушкодження. Також постраждав випадковий перехожий, який втрутився в конфлікт.

Справою вже займаються правоохоронці, в їх розпорядженні є відеозапис із камер спостереження. Особа нападника й обставини інциденту встановлюється.

Як писав OBOZREVATEL, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 липня. Однак із 22 червня ухвалювати рішення щодо карантину (посилювати або пом'якшувати) в кожній області буде її місцева влада.

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