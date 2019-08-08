На Житомирщині педофіл зґвалтував 13-річну падчерку

В одному із сіл Малинського району Житомирської області 33-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки.
За даними пресслужби прокуратури Житомирської області, під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вказаного злочину.
Злочинця затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. У середу, 7 серпня, постановою Малинського районного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зґвалтування
1.zt.ua
"Встановлено, що раніше судимий 33-річний місцевий житель, який не працює, застосовуючи фізичне насильство, вчинив дії сексуального характеру щодо малолітньої, 2006 року народження, доньки жінки, з якою жив. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років", – йдеться у повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, в Одеській області чоловік 23 липня зґвалтував 9-річну дитину, яка прийшла на прогулянку до ставка. 63-річного підозрюваного затримали по гарячих слідах.
А в селі Ярове Шаргородського району Вінницької області 14-річний школяр зґвалтував четвертокласницю. За словами матері постраждалої, це сталося на пасовиську за селом, де часто відпочивають діти.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".