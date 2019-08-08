На Житомирщині педофіл зґвалтував 13-річну падчерку

В одному із сіл Малинського району Житомирської області 33-річний чоловік зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки.

За даними пресслужби прокуратури Житомирської області, під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вказаного злочину.

Злочинця затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. У середу, 7 серпня, постановою Малинського районного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зґвалтування 1.zt.ua

"Встановлено, що раніше судимий 33-річний місцевий житель, який не працює, застосовуючи фізичне насильство, вчинив дії сексуального характеру щодо малолітньої, 2006 року народження, доньки жінки, з якою жив. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, в Одеській області чоловік 23 липня зґвалтував 9-річну дитину, яка прийшла на прогулянку до ставка. 63-річного підозрюваного затримали по гарячих слідах.

А в селі Ярове Шаргородського району Вінницької області 14-річний школяр зґвалтував четвертокласницю. За словами матері постраждалої, це сталося на пасовиську за селом, де часто відпочивають діти.

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