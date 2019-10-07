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7 жовтня • оновлено в 18:06
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/ Розслідування

На Житомирщині начальник сектора поліції з боротьби з наркотиками продавав їх

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У Житомирській області начальник сектора поліції із боротьби з наркозлочинністю торгував забороненими речовинами.

Правоохоронець організував поширення наркотиків, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, він налагодив схему з розповсюдження наркотичних речовин на території одного з районів Житомирщини. Продавав їх, а також сировину розповсюджувачам для подальшої реалізації", – зазначили у відомстві.

Поліцейський продавав наркотики

Поліцейський продавав наркотики

Підозрюваний був затриманий у Хмельницькому після збуту партії заборонених речовин.

Поліцейський продавав наркотики

Поліцейський продавав наркотики

Йому інкримінують незаконне виробництво, виготовлення, зберігання та розповсюдження наркотиків. У разі доведення його провини, правоохоронцю загрожує від шести до десяти років.

Поліцейський продавав наркотики

Поліцейський продавав наркотики

Як писав OBOZREVATEL, в липні на Київщині в селі Германівка з виборчої дільниці за день до парламентських виборів зник поліцейський.

Знайти його вдалося на автозаправці в оточенні бригади медиків – у чоловіка був передінфарктний стан, викликаний, попередньо, вживанням наркотичних речовин.

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Місце
Україна Житомир
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