На Житомирщині мати привселюдно побила немовля, яке плакало. Відео

Олексій Тітофф Розслідування 12:06, 3.08.2020 Оновлено: 12:33, 3.08.2020

У Бердичеві Житомирської області мати побила дитину за те, що та голосно плакала в дитячому візочку.

Як пише "Бердічів.biz", у громадському парку перебувала п'яна жінка й вела себе неадекватно. Також із нею була ще одна дитина старшого віку. Свідки події викликали поліцію, щоб припинити насильство над дитиною.

На місце прибув ювенальний інспектор, який встановив, що жінка в стані алкогольного сп'яніння. Разом із нею були десятимісячний малюк і дитина трьох років.

Видання зазначає, що горе-мати з дітьми перебуває на обліку в соціальних служб. Жінка неодноразово притягувалася до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, що в Дніпрі мати по-звірячому знущалася з прийомного сина. Дитина з порізаним тілом і купою хвороб потрапила до реанімації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вітчим три тижні бив дворічного малюка.

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