На Житомирщині компанія школярок побила дівчину: деталі нападу

У Бердичеві Житомирської області троє школярок побили 14-річну подругу через хлопця.

Під час цього одна з кривдниць записувала все на камеру, а потім виклала відео в мережу. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Житомирській області.

Подія трапилася у вівторок, 17 лютого, на одній з вулиць міста. У поліцію звернулася мати потерпілої дівчинки, за даним фактом там відкрили кримінальну справу.

Як з'ясували правоохоронці, між школярками виник конфлікт через хлопця. За день до цього три дівчинки призначили зустріч інший нібито для розмови біля покинутого будинку. Там спілкування між ними швидко перейшло в побиття потерпілої. Вона повернулася додому і розповіла про все мамі.

На Житомирщині компанія школярок побила дівчину 24 Канал

У поліції зазначили, що дві дівчини вже потрапляли в поле зору поліції: одна з них тікала з дому, іншу підозрювали в крадіжці.

Поліцейські попередньо кваліфікували дії неповнолітніх як хуліганство. Їх доставили у відділення поліції для проведення необхідних слідчих дій. Всім трьом загрожує кримінальна відповідальність за травмування подруги.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Херсонській області батько 10-річного учня побив вчителя ліцею, бо син поскаржився на погрози і образи з боку педагога.

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