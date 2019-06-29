На Житомирщині із гвинтівки поранили 10-річну дівчинку: деталі інциденту

На Житомирщині в селищі Черняхові 28 червня двоє дівчаток, перебуваючи в сусідському дворі, знайшли пневматичну гвинтівку і в результаті ігор зі зброєю кульове поранення в плече отримала старша із подружок.

З обставинами в рамках кримінального провадження розбираються поліцейські, повідомляє прес-служба ГУ НП в Житомирській області. "Близько 19:30 в Черняховський відділ поліції з медичного закладу надійшло повідомлення про доставку в приймальне відділення 10-річної мешканки райцентру з пневмострельной раною плеча", – вказано на сайті.

Під час з'ясування обставин поранення дитини співробітники слідчо-оперативної групи поліції встановили, що дівчинка зі своєю 6-річною подружкою грали у дворі місцевого жителя. Там вони знайшли пневматичну гвинтівку, яку, за словами господаря, він використовував для відлякування птахів від плодових дерев.

На Житомирщині із гвинтівки поранили дитину Ілюстративне фото

Попередньо, зброя знаходилася в зарядженому стані. В результаті ігор гвинтівка вистрілила в руках меншої дитини і пневматична кулька потрапила в її старшу подружку.

На даний час стан дитини задовільний, загрози її життю немає.

Пристрій для відстрілу пневматичних кульок господар двору добровільно віддав працівникам міліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Переяслав-Хмельницький під Києвом 5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення в голову після пострілу поліцейських. Дитина померла в лікарні.

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