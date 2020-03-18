На Житомирщині двоє чоловіків прикинулися хворими на коронавірус та поплатилися

У Коростені, Житомирська область, двоє чоловіків заявили, що нібито заразилися коронавірусом COVID-19. Потрапивши в лікарню, вони на відео намагалися зняти процес надання медичної допомоги.

Про цей інцидент в Facebook розповів голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

"Двоє людей 1990 і 1994 років народження звернулися в Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради зі скаргою про невідкладну допомогу. Вони заявили, що нібито мають підвищену температуру і перебували в Італії з 5 до 12 березня", – повідомив чиновник.

Коронавірус в Україні

Після звернення бригада швидкої допомоги прибула на виклик в повному захисному комплекті від вірусної інфекції. Чоловіків доставили в інфекційне відділення, де зробили експрестест на коронавірус.

"Результат виявився негативним, але тепер відомо, що хвороба проявляється тільки на 4-5 добу", – зазначив Бунечко.

Глава Житомирщини додав, що після опитування лікарів, "хворі" зізналися, що є блогерами і знімали процес отримання медичної допомоги.

"Я буду вимагати, щоб ці жартівники компенсували вартість даремно витраченого комплекту індивідуального захисту і виїзд медичної бригади, а також були притягнуті до адміністративної відповідальності", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка.

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