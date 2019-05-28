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/Розслідування

На Житомирщині батьки спалили в печі 3-річну доньку

15.1тЧитати матеріал російською

В одному із сіл на Житомирщині батьки вбили свою маленьку доньку, яку відвоювали у прийомних батьків. Потім вони спалили її.

Про це повідомив начальник ГУНП у Житомирській області В'ячеслав Печененко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, рідних батьків дівчинки вже позбавляли батьківських прав, але завдяки активістам дитину повернули в сім'ю.

"Цинічності й жаху в цій ситуації додає той факт, що тіло мертвої дитини ці нелюди спалили в печі, а залишки винесли. Принаймні, такі свідчення ми поки перевіряємо. Зараз обоє під вартою", — додав він.

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Начальник поліції пояснив, що рідні батьки дівчинки намагалися приховати її зникнення. Вони переодягли свого сина в речі доньки, але місцеві жителі викрили злочинців.

На Житомирщині батьки спалили в печі 5-річну доньку

На Житомирщині батьки спалили в печі 5-річну доньку

ФБ В'ячеслава Печененка

На Житомирщині батьки спалили в печі 5-річну доньку

На Житомирщині батьки спалили в печі 5-річну доньку

ФБ В'ячеслава Печененка

На Житомирщині батьки спалили в печі 5-річну доньку

На Житомирщині батьки спалили в печі 5-річну доньку

ФБ В'ячеслава Печененка

"Найстрашніше у цій ситуації те, що дівчинка приблизно рік тому зусиллями горе-активістів (які на кожному перехресті кричать про знущання над дітьми у будинках сімейного типу) була вилучена з прийомної родини (де про неї піклувалися і займалися її вихованням та оздоровленням) і повернута біологічним батькам (які через пристрасть до алкоголю вже позбавлені батьківських прав щодо двох інших дітей). Поки прийомні батьки намагалися через вищі судові інстанції оскаржити рішення місцевих судів і повернути дитину, Даринка безслідно зникла", — заявив Печененко.

Тепер поліція розслідує вбивство дитини.

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook додав, що вбив 3-річну дівчинку співмешканець її мами.

"Мати дитини повідомила, що ще в серпні 2018 року(!) її співмешканець під час сварки штовхонув дитину, яка впала та вдарилися головою. Малеча втратила свідомість. Після невдалих спроб штучного дихання дитини, співмешканець жінки, розпаливши вогонь в печі будинку, спалив тіло дівчинки, а кістки виніс на вулицю", - повідомив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Ківшарівка Куп'янського району Харківської області батьків підозрюють у катуваннях і вбивстві 3-річної доньки. За словами матері, дитина подавилася яблуком.

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Місце
Україна
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Как ребёнка сжечь ? Вообще охуели !!!
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Тамбовцев Олег, укроинцы
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леня зе
леня зе
ключевое слово -активисты.должно быть верховенство права а не улично-майданного быдла.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Украина страшная страна!
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