"Сталося щось жахливе": в Маріуполі відбулася смертельна НП

У Маріуполі на 4-й доменній печі металургійного комбінату "Азовсталь" загинули двоє чоловіків.

Інцидент стався 16 березня о 14:00, передає 0629 із посиланням на власні джерела. На місце НП прибули 5 екіпажів швидкої допомоги, рятувальники ДСНС і безліч заводської охорони.

"Тут сталося щось страшне. Схоже на масовий нещасний випадок", - розповів співробітник МК "Азовсталь".

"Схоже на те, що медики понесли в сторону доменної мішки, у яких переносять трупи", - повідомило джерело.

У прес-службі "Метінвесту" підтвердили інформацію про трагедію і повідомили, що ремонтник підприємства та співробітник "Промсервіс" отримали отруєння колошниковим газом.

Після виявлення постраждалих їм оперативно надана перша долікарська допомога. На місце події для проведення реанімаційних дій прибула бригада медиків. Лікарі швидкої констатували факт смерті двох людей. На підприємстві створена та працює комісія, яка встановить обставини і причини того, що сталося.

Як писав "Обозреватель", раніше на Житомирщині сталася смертельна трагедія - сім'я отруїлася чадним газом.