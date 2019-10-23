На Запоріжжі жінку до смерті загризли собаки

У Пологівському районі Запорізької області літня жінка померла після нападу на неї бродячих собак.

Як повідомила прес-служба районної поліції, жінку 1948 року народження знайшли в несвідомому стані жителі села Семенівка на околиці населеного пункту.

На її тілі були численні рвані рани – на кінцівках, животі та голові.

Постраждалу госпіталізували в реанімаційне відділення Пологівської районної лікарні, 22 жовтня постраждала померла.

Бродячі собаки 24 канал

За фактом загибелі жінки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). У поліції вважають, що жінка стала жертвою нападу бродячих собак.

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