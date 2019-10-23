Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 14:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Запоріжжі жінку до смерті загризли собаки

1.5т Читати матеріал російською

У Пологівському районі Запорізької області літня жінка померла після нападу на неї бродячих собак.

Як повідомила прес-служба районної поліції, жінку 1948 року народження знайшли в несвідомому стані жителі села Семенівка на околиці населеного пункту.

На її тілі були численні рвані рани – на кінцівках, животі та голові.

Постраждалу госпіталізували в реанімаційне відділення Пологівської районної лікарні, 22 жовтня постраждала померла.

Бродячі собаки

Бродячі собаки

24 канал

Новини
Розірвав п'яту до кістки: у Києві собака напав на маленьку дитину. Фото 18+

За фактом загибелі жінки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). У поліції вважають, що жінка стала жертвою нападу бродячих собак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Маріуполі щур ледь не загриз 4-річну дитину. Тварина накинулася на дівчинку, коли та лежала в ліжечку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Запоріжжя
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel