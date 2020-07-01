На Запоріжжі викрали дівчинку, поліція ввела операцію "Перехват", – ЗМІ

У Запорізькій області невідомі люди ромської національності нібито викрали неповнолітню дівчину.

Про це повідомляє місцеве видання "Факти Запоріжжя" з посиланням на очевидців події.

Відзначається, що до Васильєвського відділу поліції звернулася жінка, яка заявила, що на вулиці Залізнична неповнолітню дівчину силоміць затягли в авто "ВАЗ-2110" і відвезли в невідомому напрямку. За словами свідка, зловмисників ромської національності було четверо: три чоловіки і жінка.

В інформації говориться, що поліція почала операцію "Перехват" і відкрили кримінальне провадження за ст. 146 КК "Незаконне позбавлення волі". За даними видання, справа знаходиться на контролі ГУНП в Запорізькій області.

Додамо, що на офіційному сайті ГУ НПУ в Запорізькій області інформації про викрадення немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області знайшли мертвим приватного перевізника, який безвісти пропав разом з особистим авто.