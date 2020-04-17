На Запоріжжі військовослужбовець ЗСУ влаштував смертельну ДТП: що йому загрожує
У Мелітополі Запорізької області збираються засудити до декількох років в'язниці військовослужбовця за скоєння смертельної ДТП, керуючи транспортом за підробленими документами.
Зокрема, ще 23 січня 2019 року обвинувачений, рухаючись по трасі "Одеса – Мелітополь" за кермом "КамАЗа", не витримав безпечної дистанції та скоїв зіткнення із автомобілем "УРАЛ". Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що внаслідок тієї аварії пасажир-військовослужбовець "КамАЗа" загинув на місці пригоди, а двоє інших військовослужбовців отримали середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження.
Також слідством встановлено, що обвинувачений – військовослужбовець однієї з військових частин Збройних сил України – не отримував водійського посвідчення на право керування транспортними засобами, а використовував підроблене з метою переведення по військовій службі на посаду водія.
Його звинувачують у порушенні правил водіння транспортного засобу, що спричинило потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження, а також смерть потерпілого та використанні завідомо підробленого документу (ч. 1 ст. 415 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
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