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17 квітня • оновлено в 15:21
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/ Розслідування

На Запоріжжі військовослужбовець ЗСУ влаштував смертельну ДТП: що йому загрожує

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У Мелітополі Запорізької області збираються засудити до декількох років в'язниці військовослужбовця за скоєння смертельної ДТП, керуючи транспортом за підробленими документами.

Зокрема, ще 23 січня 2019 року обвинувачений, рухаючись по трасі "Одеса – Мелітополь" за кермом "КамАЗа", не витримав безпечної дистанції та скоїв зіткнення із автомобілем "УРАЛ". Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що внаслідок тієї аварії пасажир-військовослужбовець "КамАЗа" загинув на місці пригоди, а двоє інших військовослужбовців отримали середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження.

Під Мелітополем військовослужбовець влаштував смертельну ДТП

Під Мелітополем військовослужбовець влаштував смертельну ДТП

Також слідством встановлено, що обвинувачений – військовослужбовець однієї з військових частин Збройних сил України – не отримував водійського посвідчення на право керування транспортними засобами, а використовував підроблене з метою переведення по військовій службі на посаду водія.

Під Мелітополем військовослужбовець влаштував смертельну ДТП

Під Мелітополем військовослужбовець влаштував смертельну ДТП

dbr.gov.ua

Його звинувачують у порушенні правил водіння транспортного засобу, що спричинило потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження, а також смерть потерпілого та використанні завідомо підробленого документу (ч. 1 ст. 415 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Під Мелітополем військовослужбовець влаштував смертельну ДТП

Під Мелітополем військовослужбовець влаштував смертельну ДТП

dbr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, окружний адміністративний суд Києва вирішив розглядати резонансну справу офіцера ЗСУ Романа Ковальова в загальному, а не спрощеному порядку. Йдеться про його оскарження незаконного стягнення за образу президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Марина Ліснічук
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день шмаки рагу из ВСУшного гав-на.
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