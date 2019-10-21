На Запоріжжі матір порізала дітей і хотіла покінчити з собою: перші подробиці

На Запоріжжі матір завдала ножових поранень трьом своїм дітям, а після цього намагалась вчинити самогубство. Неповнолітніх терміново доправили до лікарні, а жінку – до спеціалізованого медзакладу.
Як написала пресслужба поліції Запорізької області, у неділю ввечері, 20 вересня, до Шевченківського ВП надійшло повідомлення про те, що в будинку на вулиці Ігоря Сікорського трапився інцидент.
Так, жінка 1989 року народження у себе вдома кухонним ножем завдала ножових поранень своїм дітям, 2010, 2012 та 2016 років народження. Після цього вона намагалася покінчити з життям та перерізала собі передпліччя.
На Запоріжжі матір порізала дітей і хотіла покінчити з собою. Ілюстрація
Дітей негайно доправили до лікарні. Жінку ж після надання допомоги госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу.
Слідчі встановлять всі обставини та мотиви злочину. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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