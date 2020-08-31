На залізниці на Житомирщині стався вибух

У Житомирській області 31 серпня сталася вибух на залізничній колії перед вантажним потягом, який рухався.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL. Уточнюється, що інцидент трапився о 15:20 поблизу села Бехи Коростенського району.

Постраждалих від вибуху немає, однак рух потягів було зупинено. Причина вибуху з'ясовується.

За попередніми даними, у результаті вибуху пошкоджено залізничне полотно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території Одеського нафтопереробного заводу вибухнула трансформаторна підстанція. Поруч загорілася трава і сміття, а також приміщення підстанції.

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