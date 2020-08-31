На Закарпатті згоріло авто лідера єврейської громади: він заявив про погрози. Відео

У місті Іршава Закарпатської області вночі 31 серпня згорів автомобіль лідера єврейської громади. Він назвав це навмисним підпалом і актом антисемітизму.

Про пожежу повідомили в обласному управлінні ДСНС, а в Об'єднаній єврейській общині України підтвердили, кому належить транспортний засіб. На сторінці "Єврейські новини" у Facebook також опубліковано відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що авто марки Mercedes E-250 2013 року випуску було припарковано біля общинного центру на вулиці Поштовій й загорілося о 03:03. Причини пожежі та розмір збитку з'ясовуються, крім того, розглядаються різні версії інциденту.

На Закарпатті згоріло авто лідера єврейської громади

Водночас потерпілий власник автомобіля повідомив ОЄОУ, що раніше вже мав справу із погрозами на свою адресу, тому вважає подію актом антисемітизму. За його словами, він чув хлопок, після якого й почалося загоряння.

"Об'єднана єврейська громада України поки не вважає це актом антисемітизму, очікує результатів експертизи і продовжує уважно стежити за ситуацією", – підкреслили в ОЄОУ.

Відомо, що правоохоронці вже внесли дані про подію в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч проти 28 серпня в Умані на Черкащині трапився конфлікт між місцевими жителями та хасидами, які приїхали зустрічати єврейський Новий рік Рош га-Шана.