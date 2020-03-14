На Закарпатті затримали прикордонника за контрабанду сигарет

"13 березня знову відзначилися співробітники відділу підрозділу боротьби з корупцією в митних органах і контрабандою БКОЗ УСБУ в Закарпатській області, які спільно з ОВБ по Чопському ПО і слідчими ТУ ГБР, розташованого в м Львові затримали інспектора прикордонного контролю 3 категорії прикордонного відділу "Тиса" Чопського прикордонного загону сержанта Міліша Сергія Опанасовича", – пише в своєму блозі для OBOZREVATEL Павло Верещагін.

Він повідомив, що вказаний прикордонник вимагав та отримав від місцевого жителя 640 доларів США за сприяння незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України на ділянці ВІПС "Салівка" Чопського прикордонного загону. Військовослужбовця затримано в порядку ст. 208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії.

Блогер зазначив про те, що порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (хабар).

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