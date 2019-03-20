На Закарпатті восьмикласниці жорстоко розправилися зі школяркою: дівчинка в лікарні

У місті Виноградів, що на Закарпатті, дві восьмикласниці побили ученицю дев'ятого класу. Дівчинка через отримані травми потрапила в лікарню.

Про це повідомляє видання "Народний контроль Закарпаття", передає Zakarpatpost. Інцидент, як стало відомо, виник у школі №6 під час навчального процесу.

За інформацією ЗМІ, конфлікт між дівчатками тривав досить довго. До того ж про нього знали вчителі. Бійка, яка сталася між школярками, — не перший випадок. До цього конфлікт відбувався на одній із перерв, але тоді бійці запобіг педагог.

На Закарпатті восьмикласниці жорстоко розправилися зі школяркою Cyprus Moms

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео бійки між підлітками, зняте в школі №294 Києва. На кадрах відображено, як дівчинка стає на коліна перед натовпом однолітків.

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