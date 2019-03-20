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На Закарпатті восьмикласниці жорстоко розправилися зі школяркою: дівчинка в лікарні

1.1тЧитати матеріал російською

У місті Виноградів, що на Закарпатті, дві восьмикласниці побили ученицю дев'ятого класу. Дівчинка через отримані травми потрапила в лікарню.

Про це повідомляє видання "Народний контроль Закарпаття", передає Zakarpatpost. Інцидент, як стало відомо, виник у школі №6 під час навчального процесу.

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За інформацією ЗМІ, конфлікт між дівчатками тривав досить довго. До того ж про нього знали вчителі. Бійка, яка сталася між школярками, — не перший випадок. До цього конфлікт відбувався на одній із перерв, але тоді бійці запобіг педагог.

На Закарпатті восьмикласниці жорстоко розправилися зі школяркою

На Закарпатті восьмикласниці жорстоко розправилися зі школяркою

Cyprus Moms

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео бійки між підлітками, зняте в школі №294 Києва. На кадрах відображено, як дівчинка стає на коліна перед натовпом однолітків.

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